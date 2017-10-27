Полпред в Северо-Западном округе назвал возможную причину крушения Ми-8

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. ЧП на Шпицбергене с вертолетом Ми-8 могло произойти из-за сложных погодных условий, сообщил журналистам полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды.

"Вертолет был современный. Сложные климатические условия, возможно, стали причиной", — сказал Цуканов.

В пятницу Минприроды РФ сообщало, что информацию о погоде вертолету должна была передавать аэронавигационная служба Норвегии, погодные условия в районе были очень сложными.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.