Полпред в Северо-Западном округе назвал возможную причину крушения Ми-8

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. ЧП на Шпицбергене с вертолетом Ми-8 могло произойти из-за сложных погодных условий, сообщил журналистам полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов.
"Вертолет был современный. Сложные климатические условия, возможно, стали причиной", — сказал Цуканов.
В пятницу Минприроды РФ сообщало, что информацию о погоде вертолету должна была передавать аэронавигационная служба Норвегии, погодные условия в районе были очень сложными.
Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.