Защита директора РАМТ Апфельбаум намерена обжаловать ее домашний арест

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Защита директора РАМТ Софьи Апфельбаум, которую отправили под домашний арест в рамках дела Кирилла Серебренникова, намерена обжаловать это решение суда и настаивать на залоге, сообщила журналистам ее адвокат Ирина Поверинова.

"Постановление суда меня не устраивает, мы обе будем писать жалобу, завтра я поеду к ней, будем писать апелляционную жалобу и настаивать на залоге. Надежды, конечно, на Мосгорсуд мало. Затем мы пойдем к следователю и будем доказывать невиновность", — сказала адвокат.

"Она выполняла волю президента, которая выразилась в постановлении правительства по выделению денег Серебренникову", — добавила адвокат, назвав обвинение абсурдным.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.