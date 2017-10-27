Защита директора РАМТ Апфельбаум намерена обжаловать ее домашний арест

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Защита директора РАМТ Софьи Апфельбаум, которую отправили под домашний арест в рамках дела Кирилла Серебренникова, намерена обжаловать это решение суда и настаивать на залоге, сообщила журналистам ее адвокат Ирина Поверинова.
"Она выполняла волю президента, которая выразилась в постановлении правительства по выделению денег Серебренникову", — добавила адвокат, назвав обвинение абсурдным.
По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".
Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.