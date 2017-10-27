Источник рассказал, как нашли квартиру со взрывчаткой в Балашихе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Взорвавший самодельную петарду житель Балашихи, в чьей квартире впоследствии нашли взрывчатку, попал в реанимацию с оторванным пальцем и ожогами лица, сообщил РИА Новости в пятницу в источник в правоохранительных органах.

Как сообщала столичная полиция, в ходе обыска в квартире нашли взрывчатку, которую решено обезвреживать на месте из-за риска транспортировки. На эту квартиру оперативники вышли как раз после взрыва самодельной петарды в руках у жильца. ЧП произошло в минувшую среду на Заозерной улице в Москве.

"В больницу мужчина был доставлен с диагнозом: травматическая ампутация большого пальца левой кисти, перелом костей левой кисти, рана кисти, ожог глаз, лица. Госпитализирован в реанимацию, подключен к аппарату искусственного дыхания", — сказал собеседник агентства.

В данный момент уголовное дело расследуется по статье "Хулиганство". Решение о переквалификации пока следствием не оглашалось. Обстоятельства выясняются.