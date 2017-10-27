Норвегия обеспечивала данными о погоде экипаж Ми-8 на Шпицбергене

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полётную гидрометеорологическую информацию в районе аварии вертолёта Ми-8 обеспечивает аэронавигационная служба Норвегии, погодные условия в районе были очень сложными, сообщает Минприроды России.
Он отметил, что погодные условия в районе были очень сложными.
"О причинах аварии можно говорить только по итогам работы соответствующей правительственной комиссии", — сказал Яковенко.
В настоящее время Росгидромет снабжает всеми данными о метеоусловиях спасательные службы, ведущие поиски вертолёта у побережья Шпицбергена.