МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Власти и различные службы Норвегии делают все возможное для обнаружения пропавшего российского вертолета с восемью людьми на борту, сообщила глава Шпицбергена Керстин Аскольт на своей официальной странице.
"Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить пропавший вертолет и тех, кто был на борту", — отметила Аскольт.
В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.
Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия".
Как сообщили в спасательном центре, в пятницу к поискам подключился датский поисковый самолет, а также самолет "Орион".