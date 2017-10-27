МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Власти и различные службы Норвегии делают все возможное для обнаружения пропавшего российского вертолета с восемью людьми на борту, сообщила глава Шпицбергена Керстин Аскольт на своей официальной странице.

"Это трагическое происшествие. Мы выражаем искреннее сочувствие тем, кто так или иначе связан с этим ЧП", — заявила губернатор. Она подчеркнула, что для поисков вертолета привлечены масштабные ресурсы.

"Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить пропавший вертолет и тех, кто был на борту", — отметила Аскольт.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия".

В настоящее время поиски вертолета в районе вероятного крушения продолжаются в сложных метеоусловиях. К 14.00 мск информации о возможных находках не поступало, хотя еще в четверг поздно вечером спасатели заявили о том, что, возможно, обнаружили место предполагаемой катастрофы. Доставленный из Тромсё глубоководный управляемый аппарат пока не смог подтвердить предположения спасательных служб. Спасатели надеются привлечь другой аппарат – больших размеров – для продолжения поисков.

Как сообщили в спасательном центре, в пятницу к поискам подключился датский поисковый самолет, а также самолет "Орион".