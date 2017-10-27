Директора РАМТ отправили под домашний арест по делу Серебренникова

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест директора РАМТ Софью Апфельбаум в рамках дела Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласил решение судья Артур Карпов.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ она участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Согласно словам следователя, вину в мошенничестве Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств.