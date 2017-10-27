Директор РАМТ признала халатность при распределении бюджетных средств

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор РАМТ Софья Апфельбаум не признала вину в мошенничестве, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств, сообщил следователь СК РФ Александр Лавров в Басманном суде Москвы.

Преступление она, по мнению следствия, совершила в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ.

"Вину в мошенничестве Апфельбаум не признала, но, фактически, сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием бюджетных средств явилось ее халатным отношением", — сказал следователь.

Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей.

Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ.