Директор РАМТ признала халатность при распределении бюджетных средств

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор РАМТ Софья Апфельбаум не признала вину в мошенничестве, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств, сообщил следователь СК РФ Александр Лавров в Басманном суде Москвы.
"Вину в мошенничестве Апфельбаум не признала, но, фактически, сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием бюджетных средств явилось ее халатным отношением", — сказал следователь.
Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ.