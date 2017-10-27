Мурманские власти готовы помочь в ситуации с пропавшим Ми-8 на Шпицбергене

МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Правительство Мурманской области, аэропорт "Мурманск" и все службы готовы оказать помощь родственникам пропавших без вести на борту вертолета Ми-8, который пропал в районе Шпицбергена в четверг днем, сообщила РИА Новости губернатор региона Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что в опубликованном предварительном списке людей, пропавших без вести при ЧП с вертолетом, жителей Мурманской области нет.

"Учитывая, что аэропорт Мурманск является запасным аэропортом при маршруте следования в Баренцбург (основным является Архангельск), правительство Мурманской области, аэропорт Мурманск, все наши службы, МЧС готовы оказать всю необходимую помощь. МЧС готово оказать психологическую и любую другую помощь", — сказала Ковтун. Она отметила, что областной центр управления в кризисных ситуациях находится на связи со спасательным координационным центром северной Норвегии в городе Буде.

Поиски вертолета в районе вероятного крушения продолжаются в сложных метеоусловиях. К 12.00 мск информации о возможных находках не поступало, хотя еще в четверг поздно вечером спасатели заявили, что, возможно, обнаружили место предполагаемой катастрофы. Доставленный из Тромсё глубоководный управляемый аппарат пока не смог подтвердить предположения спасательных служб.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.

Другие новости региона читайте здесь >>