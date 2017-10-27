Экс-директора "Гоголь-центра" перевели из в другое СИЗО, заявил адвокат

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Следствие перевело экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии", из "Матросской тишины" в другой изолятор, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Ксения Карпинская.

"Он пропал из "Матросской тишины", где находился ранее. Его перевели в другой изолятор, но в какой, нам не говорят. С чем это может быть связано, затрудняюсь сказать", — отметила адвокат.

По ее словам, условия в "Матросской тишине" лучше, чем в других изоляторах.