Астраханец сбил человека и протаранил остановку по пути на экзамен в ГИБДД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала жителя Астраханской области, который по пути на экзамен в ГИБДД сбил 13-летнюю девочку и врезался в остановочный комплекс, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Инцидент произошел накануне днем на улице Каспийского в городе Ахтубинск. "Водитель легковой машины, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода, а при второй попытке разворота – на остановочный комплекс, который впоследствии опрокинулся", — говорится в сообщении. В результате девочка 2004 года рождения, ожидавшая автобус, получила ушибы.

Нарушитель, не оказав ей помощи, скрылся. Пострадавшая сумела запомнить приметы и госномер автомобиля, о чем сообщила полицейским.

По горячим следам сотрудники ГИБДД установили личность молодого человека, находившегося за рулем "Жигулей". Им оказался 20-летний местный житель, который после сдачи теории направлялся на полигон на практическую часть экзамена на право управления транспортным средством. Таким образом, на момент ДТП он не имел водительского удостоверения.

Задержанного доставили в отдел полиции. Он будет привлечен к ответственности за оставление места происшествия и вождение без прав. Это влечет арест на срок до 15 суток и наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью ребенка, проводится административное расследование.