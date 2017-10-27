В Подмосковье обнаружили крупную химическую лабораторию, сообщил источник

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Силовики в пятницу обнаружили крупную химическую лабораторию в подмосковном Железнодорожном — сейчас выясняется, чем именно занимались ее хозяева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В частном доме №7 на улице Речная обнаружена химическая лаборатория. На месте происшествия сейчас работают сотрудники силовых структур. Выясняется, причастны ли хозяева лаборатории к изготовлению наркотиков или взрывных устройств", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.