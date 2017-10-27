Врачи оценили состояние Фельгенгауэр

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится в состоянии средней тяжести после нападения на нее, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы РИА Новости рассказали, что в состоянии журналистки имеется положительная динамика, она уже может самостоятельно говорить.

"Состояние средней тяжести. Температура вечером была 37,7, сегодня утром — 36,8", — сказал собеседник агентства, уточнив, что Фельгенгауэр по-прежнему находится в обычной палате, куда ее перевели из реанимации.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Он арестован и частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.