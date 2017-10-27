В Подмосковье задержали мужчину, обвиняемого в убийстве двух девушек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи задержали в подмосковных Химках жителя Волгоградской области Александра Масленникова, разыскиваемого по делу об убийстве двух девушек, сообщила РИА Новости старший помощник главы СКСК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

По данным областного СК, утром 13 октября две девушки покинули караоке-клуб в городе Волжском, больше их никто не видел. Сотовые телефоны пропавших были отключены. По данным следствия, из клуба девушки уехали вместе с 31-летним местным жителем Масленниковым, отсидевшим 11 лет за изнасилование. Мужчине заочно предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, его объявили в розыск. За информацию и помощь в поимке злоумышленника глава Волжского объявил вознаграждение в 700 тысяч рублей.

"При отработке связей Масленникова следователи выяснили, что в городе Химки Московской области проживает его близкая знакомая, у которой может скрываться обвиняемый. Следственно-оперативная группа незамедлительно направилась в Подмосковье, где 26 октября 2017 года злоумышленник был задержан около дома своей приятельницы", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ближайшее время мужчина будет этапирован в город Волжский Волгоградской области для проведения следственных действий.

По информации следствия, область Масленников покинул на попутном транспорте, который нашел в одной из социальных сетей.