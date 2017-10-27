В Подмосковье задержали мужчину, обвиняемого в убийстве двух девушек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи задержали в подмосковных Химках жителя Волгоградской области Александра Масленникова, разыскиваемого по делу об убийстве двух девушек, сообщила РИА Новости старший помощник главы СКСК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
"При отработке связей Масленникова следователи выяснили, что в городе Химки Московской области проживает его близкая знакомая, у которой может скрываться обвиняемый. Следственно-оперативная группа незамедлительно направилась в Подмосковье, где 26 октября 2017 года злоумышленник был задержан около дома своей приятельницы", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в ближайшее время мужчина будет этапирован в город Волжский Волгоградской области для проведения следственных действий.
По информации следствия, область Масленников покинул на попутном транспорте, который нашел в одной из социальных сетей.