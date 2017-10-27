"Конверс Авиа" проведет внутреннее расследование инцидента с Ми-8

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Компания "Конверс Авиа", которая занималась эксплуатацией пропавшего у Шпицбергена вертолета Ми-8, проведет внутреннее расследование инцидента, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании Дмитрий Желязков.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter , что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

"У нас есть определенный регламент внутренних расследований… в любом случае проверка будет, комиссия будет создана", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что представители компании примут участие в расследовании причин произошедшего на месте.

"Представители компании вместе с представителями Росавиации и прочих надзорных ведомств в ближайшие дни, я предполагаю, вместе полетят на Шпицберген", — сказал Желязков.