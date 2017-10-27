К месту вероятного крушения Ми-8 на Шпицбергене готовы вылететь водолазы

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спасатели и водолазы МЧС России со специальным оборудованием для глубоководных работ готовы вылететь на место вероятного крушения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене, сообщил РИА Новости старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Петр Камбур.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

"В готовности вылететь на место поиска спасатели и водолазы МЧС России со специальным оборудованием и снаряжением, в том числе с подводными робототехническими комплексами и гидролокаторами бокового обзора для проведения глубоководных поисково-спасательных работ", — сказал Камбур.

Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта горячая линия.