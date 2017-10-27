В Арктике ухудшилась погода на месте поиска российского Ми-8

МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Поисковая операция в районе вероятного крушения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене продолжается, несмотря на ухудшившиеся метеоусловия; к утру пятницы поиск с помощью подводного глубоководного аппарата не принес результатов, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы северной Норвегии Орьян Делбек.
Подводный аппарат доставили специально из Тромсё к раннему утру пятницы и подключили к поиску, поскольку в районе вероятного крушения вертолета спасатели обнаружили ряд признаков, указывающих на то, что вертолет может находиться на дне.
Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.