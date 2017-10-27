В Арктике ухудшилась погода на месте поиска российского Ми-8

МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Поисковая операция в районе вероятного крушения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене продолжается, несмотря на ухудшившиеся метеоусловия; к утру пятницы поиск с помощью подводного глубоководного аппарата не принес результатов, сообщил РИА Новости представитель спасательной службы северной Норвегии Орьян Делбек.

"Поиски продолжаются, пока ничего не удалось найти. В районе поисков очень плохие погодные условия: идет снег, малая видимость. Мы продолжаем поиски с помощью судов, вертолетов и прочих средств, в том числе глубоководного подводного аппарата", — сказал собеседник агентства.

Подводный аппарат доставили специально из Тромсё к раннему утру пятницы и подключили к поиску, поскольку в районе вероятного крушения вертолета спасатели обнаружили ряд признаков, указывающих на то, что вертолет может находиться на дне.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.