Неизвестный объект: спасатели нашли возможное место крушения Ми-8

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Норвежские спасатели, ведущие поиски в месте вероятного падения российского вертолета Ми-8 недалеко от Баренцбурга, сообщили об обнаружении на дне неопознанного объекта. Об этом свидетельствуют воздушные пузыри, поднимающиеся на поверхность. Ранее в этом районе были замечены пятна топлива. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на представителя спасателей.

Участники поисковой операции отмечают, что реальных следов вертолета не обнаружено — только пузыри и пятна топлива, запах которого ощущается в районе возможного места крушения.

Крушение над морем

Днем 26 октября норвежская спасательная служба сообщила в своем аккаунте в Twitter о крушении российского вертолета, принадлежащего компании "Конверс Авиа". На борту было восемь человек. В компании сообщили, что в вертолете находились пять членов экипажа и три пассажира.

По данным Минэнерго России, на борту вертолета находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев (на сайте института — Николай Фатеев) и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

"Еще есть надежда"

В поисковой службе Норвегии заявили, что экипаж и пассажиры вертолета еще могут быть живы. "Мы знаем, что на этих типах вертолетов есть спасательный плот. Никогда нельзя сдаваться раньше времени, все еще есть надежда", — сказал сотрудник службы Гейр Мортенсен.

Район вероятного крушения находится в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).Поиски ведутся с воздуха, на воде и суше. К операции подключены два вертолёта и четыре морских судна. Глубина в месте предполагаемого падения достигает 200 метров. Дно будет обследовано субмариной.

МЧС сообщило о подготовке к вылету на Шпицберген самолета Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для поиска вертолета с помощью подводных аппаратов и беспилотников.

Открыта "горячая линия"

Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц), сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.