В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Скончался еще один из пострадавших при пожаре в иркутском доме престарелых, в реанимации находятся три человека, сообщила в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Татьяна Шкурская.
"Еще один пациент – женщина в возрасте 91 год, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, — скончалась в среду. Как и в первом случае, причиной смерти стали сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остаются три человека", — сказала собеседница агентства.
Состояние пациентов, находящихся на лечении, врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. По данным минздрава, пациентам, доставленным в больницу после пожара, от 60 до 91 года.