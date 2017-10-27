В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Скончался еще один из пострадавших при пожаре в иркутском доме престарелых, в реанимации находятся три человека, сообщила в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Татьяна Шкурская.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек, в госпитализации из них нуждались девять. Одна из пострадавших умерла в минувшие выходные. По данным минздрава региона, в среду в больнице скончался еще один пациент.

"Еще один пациент – женщина в возрасте 91 год, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, — скончалась в среду. Как и в первом случае, причиной смерти стали сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остаются три человека", — сказала собеседница агентства.

Состояние пациентов, находящихся на лечении, врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. По данным минздрава, пациентам, доставленным в больницу после пожара, от 60 до 91 года.