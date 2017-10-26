Спасатели заметили воздушные пузыри в районе пропажи Ми-8 на Шпицбергене

МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Спасатели, ведущие поиски в районе возможного крушения российского вертолета Ми-8 с восемью людьми на борту в море недалеко от Баренцбурга, обнаружили воздушные пузыри, которые могут свидетельствовать о том, что на глубине находится какой-то объект, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на спасательную службу северной Норвегии.
Однако в спасательной службе также подтверждают, что пока никаких реальных следов вертолета не обнаружено — кроме пузырей, пятен топлива и его сильного запаха в районе возможного крушения.
"Сообщения показывают, что могло произойти самое плохое. Но мы знаем, что на этих типах вертолетов есть спасательный плот. Никогда нельзя сдаваться раньше времени, все еще есть надежда", — добавил сотрудник службы по связям со СМИ Гейр Мортенсен.
Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.