Спасатели заметили воздушные пузыри в районе пропажи Ми-8 на Шпицбергене

МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Спасатели, ведущие поиски в районе возможного крушения российского вертолета Ми-8 с восемью людьми на борту в море недалеко от Баренцбурга, обнаружили воздушные пузыри, которые могут свидетельствовать о том, что на глубине находится какой-то объект, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на спасательную службу северной Норвегии.

Поиски российского вертолета продолжаются в условиях плохой видимости и сложных метеоусловий. "Мы получили сообщение о том, что спасатели заметили воздушные пузыри в том районе, в котором ранее были замечены пятна топлива. Это может указывать на то, что какой-то объект находится под толщей воды, наиболее вероятно – вертолет или его части", — приводит телекомпания NRK слова представителя спасательной службы Туре Хонгсета.

Однако в спасательной службе также подтверждают, что пока никаких реальных следов вертолета не обнаружено — кроме пузырей, пятен топлива и его сильного запаха в районе возможного крушения.

"Сообщения показывают, что могло произойти самое плохое. Но мы знаем, что на этих типах вертолетов есть спасательный плот. Никогда нельзя сдаваться раньше времени, все еще есть надежда", — добавил сотрудник службы по связям со СМИ Гейр Мортенсен.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter , что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщает спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего вертолета, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.