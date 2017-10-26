В Иваново грузовик столкнулся с такси, погибли три человека

БРЯНСК, 26 окт — РИА Новости. Водитель и два пассажира такси марки Mitsubishi Lancer погибли при столкновении с грузовиком MAN в Иваново, еще один мужчина госпитализирован, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

По информации собеседника агентства, авария произошла около 19.40 мск на перекрестке двух улиц в Иваново — Танкостроителей и Ташкентской.

"Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer по каким-то причинам не справился с управлением и влетел под впереди идущий грузовик MAN. В результате три человека, в том числе водитель, погибли, еще один пассажир такси госпитализирован", — сказал Радостин.

По его словам, пострадавший находится в больнице, он в сознании, но получил серьезные травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.