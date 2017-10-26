Представители МАК будут участвовать в расследовании ЧП с Ми-8 в Арктике

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) войдут в состав комиссии по расследованию исчезновения вертолета Ми-8 в районе норвежского Шпицбергена, сообщил РИА Новости представитель комитета.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В "Конверс Авиа" сообщили, что вертолет принадлежит этой авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

"Да, комиссия для участия в расследовании формируется", — заявил представитель МАК.

МЧС сообщило о подготовке к вылету на Шпицберген самолета Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ, подводными аппаратами и беспилотниками.

Представители Росавиации также войдут в состав комиссии по расследованию ЧП.