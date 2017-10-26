В "Конверс Авиа" подтвердили данные о россиянах на борту пропавшего Ми-8

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Члены экипажа пропавшего в районе Шпицбергена вертолета – жители разных регионов России, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков.

Ранее Желязков заявил РИА Новости, что на борту находятся пять членов экипажа, включая двоих техников, а также три пассажира.

"Все члены экипажа – россияне, жители разных регионов России", — сказал он.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

По данным Минэнерго РФ, на борту пропавшего вертолета находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев (на сайте института – Николай Фатеев) и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.