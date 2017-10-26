Пропавший в Арктике Ми-8 ищут два вертолета и четыре корабля

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. К поискам пропавшего в Гренландском море вертолёта Ми-8 привлечены два вертолёта и четыре морских судна, сообщили РИА Новости в управлении организации информирования населения МЧС России.

"В акватории Гренландского моря продолжаются поисково-спасательные работы по поиску российского вертолёта Ми-8 с применением двух вертолётов и четырёх морских судов", — сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщило о подготовке к вылету на Шпицберген самолета Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ, подводными аппаратами и беспилотниками.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В "Конверс Авиа" сообщили РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.