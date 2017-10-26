Пропавший в Арктике Ми-8 ищут два вертолета и четыре корабля

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. К поискам пропавшего в Гренландском море вертолёта Ми-8 привлечены два вертолёта и четыре морских судна, сообщили РИА Новости в управлении организации информирования населения МЧС России.
Ранее МЧС сообщило о подготовке к вылету на Шпицберген самолета Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ, подводными аппаратами и беспилотниками.
Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В "Конверс Авиа" сообщили РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.