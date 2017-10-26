После ЧП с российским Ми-8 на Шпицбергене возбудили уголовное дело

МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по сообщению СМИ о ЧП с российским вертолетом с восемью гражданами России на борту недалеко от Шпицбергена, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по сообщению из средств массовой информации о крушении российского вертолета недалеко от Шпицбергена с восемью гражданами России на борту и другими материалами проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Северо-Западном следственном управлении на транспорте незамедлительно проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. По словам Желязкова, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.