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Происшествия

Российский вертолет с восемью людьми пропал у Шпицбергена

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Главное за 26 октября 2017 года (10)
20:3826.10.2017
(обновлено: 20:39 26.10.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВертолёт Ми-8. Архивное фотоВертолёт Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский вертолет с восемью людьми на борту, предположительно, потерпел крушение или совершил аварийную посадку в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В районе ЧП работают норвежские спасатели, МЧС РФ готовит к вылету самолет Ил-76.

Вертолет Ми-8 авиакомпании Конверс Авиа. Архивное фото
© Фото : АО "Авиакомпания Конверс Авиа"
Российский вертолет потерпел крушение у берегов Шпицбергена‍

На борту вертолета находятся восемь человек, в том числе пять членов экипажа и три пассажира.

Аварийная посадка или крушение

По данным МЧС, Ми-8 следовал по маршруту Пирамида — Баренцбург. Он пропал с радаров в акватории Гренландского моря в 10 километрах от Баренцбурга.

По данным Минэнерго РФ, последний сеанс связи с экипажем вертолета был за 20 километров до поселка Баренцбург.

Генконсул России в Баренцбурге Вячеслав Николаев сообщил, что на месте происшествия работают пять кораблей норвежской береговой охраны и два вертолета. Он сообщил, что никто не знает, где упал вертолет, и Ми-8 мог не упасть, а совершить аварийную посадку. Спасательная служба Норвегии ранее сообщила, что сигнала бедствия вертолет не подавал.

Вертолет Ми-8 авиакомпании Конверс Авиа. Архивное фото
© Фото : АО "Авиакомпания Конверс Авиа"
Стали известны имена пассажиров и экипажа пропавшего в Арктике вертолета

МЧС России готовит к вылету на Шпицберген самолет Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ, подводными аппаратами и беспилотниками.

По данным МЧС, поиски затрудняют сложные погодные условия.

Сотрудники института и экипаж

На борту пропавшего вертолета находились восемь человек: пять членов экипажа и трое пассажиров.

По данным Минэнерго РФ, на борту пропавшего вертолета находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев (на сайте института – Николай Фатеев) и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

Вертолет Ми-8 МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МЧС подтвердили пропажу с радаров вертолета Ми-8 в Гренландском море

Заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа", которой принадлежит вертолет, Дмитрий Желязков сообщил РИА Новости, что командир экипажа был одним из самых опытных сотрудников, а в условиях Арктики работают летчики, которые имеют специальную подготовку.

По словам Желязкова, сотрудники "Конверс Авиа" подключены к спасательным работам на Шпицбергене.

МЧС России открыло "горячую линию" в связи с авиапроисшествием с российским вертолетом Ми-8 в Норвегии. По телефону 8 800 775 17 17 специалисты окажут психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна.

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