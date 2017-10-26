Аварийный радиомаяк пропавшего в районе Шпицбергена вертолета не сработал

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт — РИА Новости. У пропавшего в районе Шпицбергена вертолета не сработал аварийный радиомаяк, что затрудняет поиски вертолета, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компания "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков.

"Да, у вертолета не сработал аварийный радиомаяк. К сожалению, это затрудняет поиски", — сказал он.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. По словам Желязкова, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Паспортный контроль в аэропорту норвежского Лонгйира на Шпицбергене не осуществляется.