Пропавший на Шпицбергене вертолет Ми-8 был технически исправен

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Пропавший в районе Шпицбергена вертолет Ми-8 был технически исправен, сообщил РИА Новости замдиректора компании "Конверс Авиа", которой принадлежит вертолет, Дмитрий Желязков.

"Вертолет был технически исправен, он проверялся перед вылетом. Кроме того, на борту находились два техника", — сказал собеседник.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. По словам Желязкова, на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.