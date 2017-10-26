СК предъявил директору РАМТ Апфельбаум обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Следствие предъявило директору РАМТ Софье Апфельбаум официальное обвинение в мошенничестве, 27 октября решится вопрос о мере пресечения, сообщила РИА Новости ее адвокат Ирина Поверинова.

"Предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Виновной она себя не признает", — сказала адвокат.

По ее словам, 27 октября Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. "Какую именно будут просить — не знаю, мы не спрашивали", — отметила Поверинова.