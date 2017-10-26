В Минэнерго рассказали о последнем сеансе связи с пропавшим в Арктике Ми-8

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Последний сеанс связи с пропавшим в районе Шпицбергена вертолетом Ми-8 был за 20 километров до поселка Баренцбург, сообщает Минэнерго РФ.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter , что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков сообщил РИА Новости, что на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

"По информации первого заместителя генерального директора Треста Циколенко Сергея Викторовича 26.10.2017 года не вышел на связь вертолет Треста МИ-8 АМТ (бортовой номер RA-22312), вылетевший в 14.49 местного времени (15.49 мск) из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Последний сеанс связи был за 20 километров на подлете к вертодрому поселка Баренцбург", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, на борту находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Паулаускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

В настоящее время при содействии властей архипелага Шпицберген вертолет норвежских спасательных служб пытается найти вертолет. Подчеркивается, что на месте плохие погодные условия и плохая видимость, поэтому пока никаких следов не обнаружено.

"Вертолет приобретен Трестом в 2013 году в соответствии с решением Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген на условиях лизинга", — добавили в ведомстве.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный трест "Арктикуголь" было создано в 1931 году. Указом президента РФ в 2001 году трест определен головной организацией, осуществляющей экономическую деятельность РФ на архипелаге Шпицберген, а добыча угля – ее основой деятельностью. Трест находится в ведомственном подчинении Минэнерго.

В состав Треста входят в том числе обособленные подразделения на архипелаге Шпицберген: рудник Баренцбург, законсервированный рудник Пирамида и Центр арктического туризма. Добыча угля ведется подземным способом на руднике Баренцбург.