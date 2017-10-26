В Минэнерго рассказали о последнем сеансе связи с пропавшим в Арктике Ми-8

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Последний сеанс связи с пропавшим в районе Шпицбергена вертолетом Ми-8 был за 20 километров до поселка Баренцбург, сообщает Минэнерго РФ.
"По информации первого заместителя генерального директора Треста Циколенко Сергея Викторовича 26.10.2017 года не вышел на связь вертолет Треста МИ-8 АМТ (бортовой номер RA-22312), вылетевший в 14.49 местного времени (15.49 мск) из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Последний сеанс связи был за 20 километров на подлете к вертодрому поселка Баренцбург", — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, на борту находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Паулаускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.
"Вертолет приобретен Трестом в 2013 году в соответствии с решением Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген на условиях лизинга", — добавили в ведомстве.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный трест "Арктикуголь" было создано в 1931 году. Указом президента РФ в 2001 году трест определен головной организацией, осуществляющей экономическую деятельность РФ на архипелаге Шпицберген, а добыча угля – ее основой деятельностью. Трест находится в ведомственном подчинении Минэнерго.
В состав Треста входят в том числе обособленные подразделения на архипелаге Шпицберген: рудник Баренцбург, законсервированный рудник Пирамида и Центр арктического туризма. Добыча угля ведется подземным способом на руднике Баренцбург.