МЧС готовит к вылету на Шпицберген Ил-76 со спасателями

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. МЧС России готовит к вылету на Шпицберген самолет Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ в районе предполагаемого падения вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На Шпицберген готовится к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, имеющие допуск к глубоководным поисково-спасательным работам, а также подводные аппараты "Фалькон" и беспилотники для мониторинга акватории Гренландского моря", — сказал собеседник агентства.