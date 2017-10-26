МЧС готовит к вылету на Шпицберген Ил-76 со спасателями

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. МЧС России готовит к вылету на Шпицберген самолет Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для проведения поисково-спасательных работ в районе предполагаемого падения вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" подтвердил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков сообщил РИА Новости, что на борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

"На Шпицберген готовится к отправке группа спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, имеющие допуск к глубоководным поисково-спасательным работам, а также подводные аппараты "Фалькон" и беспилотники для мониторинга акватории Гренландского моря", — сказал собеседник агентства.