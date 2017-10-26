В Новосибирске машина врезалась в остановку, погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля вечером в четверг в Новосибирске врезался в автобусную остановку и сбил двух пешеходов; один скончался, второй в больнице в тяжелом состоянии, сообщает ГУМВД по региону.

"Сегодня около 19.50 (15.50 мск) мужчина, управляя автомобилем Honda Integra, двигался по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки в сторону Академгородка и в пути следования, не справившись с управлением, допустил наезд на пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта "Клиника Мешалкина", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП один из пешеходов от полученных травм скончался на месте, а другой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства происшествия.

"Со слов водителя Honda, автомобиль потерял управление, после того как он попытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места", — сообщили в ГУМВД. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.