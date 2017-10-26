Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи рублей за употребление наркотиков

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы на 4 тысячи рублей оштрафовал бывшего сенатора Умара Джабраилова за употребление наркотиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд признал его виновным в правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача) и назначил штраф в размере 4 тысяч рублей", — сказала она.

Дело по статье "Хулиганство" за стрельбу в отеле в суд не поступало, добавила Дзюрко. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Джабраилов в конце августа несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы.

Бывший сенатор ранее в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упомянул, что он "человек контуженый", "участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО".

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.