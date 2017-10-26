В "Конверс Авиа" рассказали о командире пропавшего у Шпицбергена вертолета

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Командир экипажа пропавшего в районе Шпицбергена российского вертолета – один из самых опытных в авиакомпании, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Конверс Авиа" Дмитрий Желязков.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter , что российский вертолет с восемью людьми на борту в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Генконсульство РФ в Баренцбурге проверяет информацию о крушении вертолета. Представитель "Конверс Авиа" подтвердил РИА Новости, что вертолет принадлежит компании.

"В условиях Арктики работают одни из самых опытных летчиков, имеют специальную подготовку. Командир — один из самых опытных в компании", — рассказал собеседник.

Он отметил – на борту находились пять членов экипажа, в том числе двое техников, и три пассажира. Желязков отметил, что он не знает, кем были пассажиры.