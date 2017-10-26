В Госдуме заявили, что лидеры "Меджлиса*" могут вернуться в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Лидеры запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*" Ахтем Чийгоз и Ильм Умеров могут вернуться в Крым, если пожелают, но должны быть законопослушны, заявил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

"Чийгоз и Умеров смогут вернуться в Крым на правах помилованных президентом лиц. При этом отозванные апелляции подтверждают признание ими своей вины. В Крыму Чийгоз и Умеров по своему желанию смогут проживать как обычные законопослушные граждане. К тому же, насколько мне известно, Чийгоз один из первых получил российский паспорт в Бахчисарайском районе", — сказал РИА Новости Бальбек.

При этом он подчеркнул, что лидеры меджлиса должны вынести уроки и неукоснительно соблюдать российское законодательство. "Хотелось бы предупредить этих "борцов за свободу", что снаряд в одну воронку дважды не попадает, и если они продолжат свою антиобщественную и противозаконную деятельность, то второго помилования от президента они не получат", — сказал депутат.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.