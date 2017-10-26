Командира офицера, расстрелявшего сослуживцев в Чечне, отстранили от службы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Командир воинской части Росгвардии, где военнослужащий застрелил четверых сослуживцев, временно отстранен от должности на период проведения служебной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
"Командир воинской части Росгвардии, дислоцируемой в населенном пункте Шелковская Чеченской Республики, временно отстранен от исполнения должностных обязанностей на период проведения служебной проверки и находится на территории 46 бригады оперативного назначения городе Грозный", — сказал собеседник агентства.