Российский вертолет, пропавший у Баренцбурга, не подавал сигнал бедствия

МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Российский вертолет, который пропал днем недалеко от российского поселка Баренцбург близ архипелага Шпицберген, не подавал сигнал бедствия, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на спасательную службу Норвегии.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии в своем Twitter сообщила, что российский вертолет с восемью пассажирами на борту в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

"Насколько мы понимаем, речь идет о крушении. Вертолет не подавал сигнала бедствия", — сообщил журналистам представитель службы Фин Туре Сортлан. Он также добавил, что на место предполагаемого крушения прибывают спасательные суда и вертолеты.

Сообщается о том, что потерпевший крушение вертолет – Ми-8, однако гражданство находившихся в нем людей не уточняется. "Аварийный вертолет пока не визуализируется", — добавил представитель службы.

Как сообщает телекомпания, в районе крушения температура воздуха около 0 градусов, слабый ветер.