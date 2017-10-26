МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Генконсульство РФ в Баренцбурге проверяет информацию о крушении вертолета близ архипелага Шпицберген, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Дипломаты проверяют эту информацию о нештатной ситуации", — заявил собеседник агентства.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии в своем Twitter сообщила, что российский вертолет с восемью пассажирами на борту в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Паспортный контроль в аэропорту норвежского Лонгйира на Шпицбергене не осуществляется.