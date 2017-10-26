В Татарстане двое детей провели несколько дней в квартире с мертвой матерью

КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Соцработники обнаружили в одной из квартир в Бугульме мертвую женщину и двух её малолетних детей, младшему из которых две недели, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана.

"Старший ребенок женщины 2013 года рождения гостил у соседей, его к ним привел в понедельник сожитель женщины и отец детей. Забеспокоившись, что ребенка долго не забирают, соседи вызвали представителей органов опеки, которые и открыли квартиру, где обнаружили тело женщины и двоих младших детей", — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости уточнил, что квартиру вскрыли в среду. По его информации, одному из детей две недели, второй – 2015 года рождения. Как сообщили соседи, мать детей в последний раз они видели в пятницу.

Собеседник агентства уточнил, что на теле погибшей нет следов насильственной смерти. Скорее всего, смерть не носит криминальный характер. В настоящее время по данному факту проводится проверка.