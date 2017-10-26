Свидетель ДТП с полицейским в ХМАО заявил, что его избили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Замглавы администрации сельского поселения Перегребное в ХМАО Дмитрий Мельниченко заявил, что его избили сотрудники полиции за то, что он стал свидетелем ДТП с полицейским, в котором погиб 15-летний подросток.

Как сообщалось ранее со ссылкой на СУСК по ХМАО, 29 сентября в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО столкнулись УАЗ под управлением сотрудника ГИБДД и мотоцикл с 15-летним подростком. Юноша погиб. По факту возбудили дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование было взято на контроль центральным аппаратом СКР.

"Двадцать девятого сентября я ехал по своей дороге, увидел, как пьяный сотрудник ДПС сбил ребенка. Выехал с второстепенной дороги (автоинспектор), ребенок ехал по главной дороге. Он его сбил. Произошло воспламенение", — сказал Мельниченко РИА Новости в четверг.

Он добавил, что ему удалось сделать фото и видео происшествия, которые якобы доказывают вину сотрудника ГИБДД. А из обрывков разговоров на месте инцидента Мельниченко заключил, что происшествие пытаются замять, а вину за него перенести на погибшего ребенка. В итоге 18 октября к чиновнику на рабочее место пришли пять сотрудников полиции, которые заявили, что будут проводить у замглавы поселения обыск.

"Они перешли к активным действиям…. Они мне куртку через голову снимают, рвут на мне пиджак за 9 тысяч (рублей)… Подходит ко мне (один из сотрудников полиции), берет меня за лицо, сжимает и бьет меня головой о шкаф. В это время кто-то бьет меня в живот", — сказал чиновник. По его словам, его били по голове, заламывали руки и изъяли телефон, на который он снимал ДТП. Мельниченко обратился в полицию с сообщением, что его избивают, а также после произошедшего поехал в больницу, где зафиксировал побои.

Представитель управления МВД по ХМАО сообщила РИА Новости в четверг, что по данному факту проводится проверка. "Мы об этом узнали из средств массовой информации. И сейчас мы устанавливаем, что там за обстоятельства. Проводим проверку. Или, может, он наговаривает", — отметила собеседница агентства.

В СУСК по региону пообещали предоставить комментарий позже.