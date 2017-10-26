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Происшествия

В больнице под Омском, куда пациента отвезли за деньги, выявили нарушения

16:3026.10.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкКапельницы в больнице. Архивное фотоКапельницы в больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в больнице под Омском, куда пациента за его счет отвезли на личной машине водителя сломавшейся "скорой помощи".

Карета скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Ранее местные СМИ сообщили, что в пятницу мужчине из села Кутурла в Омской области стало плохо. В местном фельдшерско-акушерском пункте родственникам сказали, что их единственная машина скорой помощи неисправна и для нее нет бензина. В итоге водитель местной "скорой" согласился за 500 рублей отвезти мужчину в больницу на своей машине. В Минздраве региона сообщили, что медсестра должна была вызвать другую машину из соседней деревни, но из-за опасений за здоровье мужчины поступила иначе. На нее наложили дисциплинарное взыскание. Сельчанам 500 рублей вернули.

"Сегодня, 26 октября 2017 года, прокурор Колосовского района Омской области … внес представление главному врачу БУЗОО "Колосовская ЦРБ" с требованиями принять незамедлительные меры по исправлению ситуации, недопущению подобного впредь и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", — сообщает прокуратура.

Между тем в ведомстве сообщили, что действия сельского фельдшера, которая из-за поломки спецавтомобиля прибыла на вызов на личной машине водителя скорой помощи, в сложившейся ситуации были вполне объяснимы и логичны.

"После осмотра пациента и проведения ряда диагностических мероприятий фельдшер приняла решение о незамедлительной госпитализации пациента в БУЗОО "Колосовская ЦРБ" по причине ухудшения состояния его здоровья. В связи с неисправностью специализированного автомобиля и риском потери времени по вызову бригады скорой медицинской помощи с другого населенного пункта было принято решение об его транспортировке на личном автомобиле водителя "скорой", — говорится в сообщении.

Водитель "скорой", предложивший супруге больного заплатить за бензин 500 рублей, мотивировал это тем, что не сможет заправить свой автомобиль за счет выделенного для кареты скорой помощи топлива, так как он не сможет отчитаться за его расход.

Кроме того прокуратура выявила, что уже в больнице родственникам пациента было предложено самостоятельно приобрести медпрепарат в растворах, как наиболее предпочтительный с учетом диагностированного заболевания. Проверка также обнаружила, что в больнице отсутствует ряд жизненно-необходимых медпрепаратов.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Надежда Занина
Вот так и бывает - думаешь как лучше , а получается как всегда ! А что медикаментов "нет" , а может и нет ,но это и так ясно . Больницы загибаются , персонала нет , врачей нет ..... Куда катимся ???? Одни платные клиники , в которых работают бездари - все за деньги делают , да ладно бы делали , а то после института по блату устраивают . а знаний никаких в голове нет.
16:51
26.10.2017
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Михаил С
Такой бардак в любой ЦРБ !!
16:38
26.10.2017
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