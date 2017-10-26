Патрушев пообещал, что лжеминеры будут наказаны

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ответственные за недавнюю волну телефонного терроризма в РФ будут установлены и наказаны, работа ведется, сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
9.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.0%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.
В четверг источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" в России пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.