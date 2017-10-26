Патрушев пообещал, что лжеминеры будут наказаны

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ответственные за недавнюю волну телефонного терроризма в РФ будут установлены и наказаны, работа ведется, сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

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"Телефонный терроризм не обсуждался, но упоминался во время дискуссии. Проблема такая существует и наносит ущерб нашей экономике. Кто этим занимается, они будут наказаны",- сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

В четверг источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" в России пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.