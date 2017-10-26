Group-IB установила, что вирусы BadRabbit и NotPetya созданы одной группой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Кибератаки с применением вирусов-шифровальщиков BadRabbit в октябре и NotPetya в июне были организованы одной хакерской группировкой, говорится в отчете компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.
"Мы обнаружили, что код BadRabbit был скомпилирован из исходников NotPetya, есть уникальные функции вычисления хэша, способ распространения по сети и удаление журналов. Логика извлечения модулей и сами модули также подтверждают эту связь", — поясняют эксперты.
"Лаборатория Касперского" сообщила, что зафиксировала почти 200 кибератак вируса-шифровальщика BadRabbit, большинство из которых приходятся на Россию. Кроме того, по данным компании, атаки наблюдались и в других странах — Украине, Турции и Германии.
Ранее, 27 июня, вирус-вымогатель NotPetya поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.