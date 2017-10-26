Дело Джабраилова о стрельбе в отеле передали в суд

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уголовное дело о стрельбе в отеле в центре Москвы передано в суд, сообщает в четверг столичная полиция, не указывая фамилии обвиняемого.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о скандальном инциденте с бывшим сенатором Умаром Джабраиловым, который в конце августа несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы.

"Окончено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, который ранее устроил стрельбу в отеле в центре столицы. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину", — говорится в релизе.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд для рассмотрения по существу.

Бывший сенатор ранее в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упомянул, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса – в Чечне воевал когда-то во время режима КТО".

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.