Самолет UTair совершил аварийную посадку в Красноярске из-за задымления

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Борт авиакомпании UTair, следовавший из Красноярска в Томск, вернулся в аэропорт вылета после того, как пилоты почувствовали запах дыма в кабине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Емельяново" Никита Палеха.

"Рейс №132 на Томск. Во время взлета пилоты почувствовали запах дыма и решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно. На борту было 67 пассажиров. Борт АТР 72500", — сказал он.

В настоящее время все пассажиры размещены в здании аэропорта и обеспечены необходимым. Специалисты Росавиации выясняют причины. Вылет запланирован на 04.30 (00.30 мск).