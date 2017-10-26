Лидеры "Меджлиса*" заявили, что не подавали прошения о помиловании

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Лидеры запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в четверг заявили, что не подавали прошения о помиловании.

Ранее СМИ сообщили о помиловании двух руководителей крымско-татарского меджлиса Чийгоза и Умерова, осужденных в России, и якобы их выдаче Турции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о их помиловании.

"Меня освободили, и есть предписание. Я ни у кого ничего не просил ни разу за три года", — сказал Чийгоз на пресс-конференции в Анкаре, которую в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Умеров также заявил, что ему предлагали, но он отказался и не писал документов на этот счёт.

Оба лидера запрещенной организации сообщили, что не знали, что их передадут Турции и везут в Анкару.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.