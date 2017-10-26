Источник сообщил об уменьшении количества звонков о "минировании" в России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России снижается количество анонимных звонков об угрозе взрыва зданий, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Сейчас можно говорить о том, что пошла тенденция на снижение этих звонков. Если за прошлый месяц было чуть больше миллиона эвакуированных в результате этих звонков, то за полмесяца эвакуировали чуть больше 300 тысяч людей. Это меньше в 1,5 раза, чем в предыдущем месяце", — сказал собеседник агентства.

В списке "пострадавших" по-прежнему 170 городов.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.