Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали по делу Серебренникова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По подозрению в мошенничестве задержана директор РАМТа Софья Апфельбаум, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, она в сговоре с режиссером Кириллом Серебренниковым участвовала в хищении из бюджета не менее 68 миллионов рублей.

В Российском академическом молодежном театре отказались комментировать эту информацию.

"У нас нет еще официального подтверждения информации о задержке нашего директора по делу Кирилла Серебренникова", — сказал представитель театра.