У визажиста Fashion Week в Москве украли сумку за 300 тысяч рублей

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Визажиста Mercedes-Benz Fashion Week обокрали в Москве в раздевалке мероприятия: у женщины украли сумку с документами, ущерб оценен в более чем 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 22 октября.

"В полицию обратилась женщина, приехавшая на Mercedes-Benz Fashion Week из Смоленска для работы визажистом. Она сообщила, что у нее украли сумку с документами и личными вещами. Общий ущерб оценен в 334 тысячи рублей", — сказал собеседник агентства.

Женщина пожаловалась полицейским, что в раздевалку не закрывалась дверь, поэтому в нее у всех был свободный доступ.

"Вчера полицейские на Комсомольском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, приехавший в столицу из Карачаево-Черкесии. В содеянном он сознался", — отметил собеседник агентства.

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW), в рамках которой более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран показывают коллекции сезона весна-лето 2018 года, проходит в столичном ЦВЗ "Манеж" с 21 по 26 октября.