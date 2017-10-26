В Москве после звонков о "минировании" проверяют еще два кинотеатра

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Еще два кинотеатра проверяют правоохранители на юге и юго-востоке Москвы после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Накануне в Москве поступили звонки с угрозой взрывов в семи кинотеатрах — на улицах Богданова, Мартыновской, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре и Варшавском шоссе. В четверг днем из кинотеатра "Соловей" на улице Дружинниковская были эвакуированы около 100 человек.

"Идет проверка кинотеатра "Солярис" (улица Перова, дом 43) и кинотеатра "Алмаз " на улице Шаболовка, 56", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже почти 1,4 миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" более чем 2,3 тысячи зданий.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.