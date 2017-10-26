МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает только одну версию нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр — нестабильную психику нападавшего, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности. В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что нет никаких реальных доводов в пользу других версий, "поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны".

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего его задержали. В суде он частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. При этом Гриц утверждал, что журналистка преследовала его два месяца через "телепатический контакт".

Следователи намерены запросить медицинскую документацию о Грице в Израиле, где тот жил долгое время. Его вменяемость под вопросом, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.